كالديرون: سأهز شباك حارس الفيحاء

أعرب الكولومبي دييجو كالديرون، المحترف الجديد في صفوف فريق الفيصلي لكرة القدم، عن سعادته بالتواجد في دوري النجوم السعودي للمحترفين، وبالتحديد في صفوف الفيصلي، خاصة أنها أول تجربة له في الملاعب السعودية.

وكشف كالديرون أنه يعرف جيدا الدوري السعودي من خلال مواطنه دانيلو أسبريلا مهاجم نظيره الفيحاء، الذي امتدح الدوري السعودي وقوته وإثارته، وقال "من أقوى الدوريات العربية، خاصة وأن الفيصلي قدم الموسم الماضي موسما استثنائيا وكبيرا".

وأضاف، "بكل تأكيد وافقت على خوض التجربة الميدانية، وأتمني أن تكون تجربة مميزة من خلال مسيرتي الاحترافية. مرتاح لاتخاذي قرار الوجود في هذا الدوري". وشدد كالديرون على أنه سيسعى جاهدا برفقة زملائه في الفريق إلى تقديم المستوى المميز الذي يرضي طموحات وعشاق فريق "عنابي سدير"، مؤكدا أن لقب هداف الدوري طموح مهم له من خلال منافسات دوري النجوم السعودي للمحترفين، وقال" لكن المهم لدي هو العمل مع زملائي اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود، لدي طموح كبير وأهداف أسعى إلى تحقيقها مع الفريق، أتمنى أن يحالفني التوفيق مع بقية زملائي ونستطيع إسعاد الجماهير". واعترف المهاجم الكولومبي، "أحب التحديات، ولدي حاليا تحد جديد ومرحلة احترافية، سأسعى بكل قوة لكسب هذا التحدي من أجل نفسي ومن أجل من وثقوا بي من عشاق هذا الفريق".

وعن تجربته مع الإسماعيلي المصري، قال كالديرون "تجربة ناجحة، استفدت منها من خلال مسيرتي الاحترافية، لن يكون هناك اختلاف في تجربتي الحالية مع الفيصلي عن تجربتي السابقة في الدوري المصري من حيث الإثارة والقوة والتنافس بين الفرق".

وعن التحدي بينه وبين مواطنه كرستيان بونيا، حارس الفيحاء الجديد، الذي وقع أخيرا في صفوف البرتقالي، قال "متأكد أنني سأسجل في شباكه".