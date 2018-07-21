12.6 مليار ريال واردات المملكة من الحديد والصلب في 7 أشهر

بلغ إجمالي واردات السعودية من الحديد والصلب منذ بداية العام الجاري 2018 حتى تاريخ 18/ 7/ 2018، نحو 3.92 مليون طن بقيمة تتجاوز 12 مليار ريال، وفقا لما كشفه عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك.

وأوضح العيسى، أن أبرز الدول التي يتم الاستيراد منها، "الإمارات، روسيا، أوكرانيا، الهند، فرنسا، الصين، الكويت، عُمان، البحرين، السويد، كوريا الجنوبية، اليابان، إسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورج".

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد سجل متوسط سعر طن الحديد نموا للشهر الخامس على التوالي، إذ بلغ بنهاية أيار (مايو) نحو 2545 ريالا للطن الواحد مقارنة بـ 2200 ريال للطن بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي 2017.

ونما متوسط سعر طن الحديد محليا بنهاية شهر أيار (مايو) من العام الجاري، بنسبة 15.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ومقارنة بأداء سعر الحديد منذ بداية عام 2018، يتضح أنه ارتفع بنسبة 13.4 في المائة بما يعادل 300 ريال للطن الواحد، حيث كان يبلغ سعر الطن نحو 2245 ريالا بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وتستهلك السعودية في ظروف الطلب الطبيعية قرابة 13.5 مليون طن سنويا من الحديد والصلب، إلا أن الاستهلاك انخفض إلى قرابة 11.5 مليون طن في السنوات الأخيرة نظرا لانخفاض الطلب بشكل ملحوظ.

وتنقسم صناعة الحديد الوطنية إلى المنتجات الطويلة تتمثل بحديد التسليح وجسور الحديد، وإلى المنتجات المسطحة تتمثل في مسطحات الحديد الأسود، والمسطحات الباردة، والمسطحات المجلفنة، والمسطحات المدهونة الملونة.

يذكر أن صادرات السعودية من الصلب والألمنيوم خلال العام الماضي 2017، بلغت نحو 2.2 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 11 مليار ريال.

وجرى تصدير كل الكمية إلى عشر دول شملت أمريكا، اليابان، وإندونيسيا، إضافة إلى أسواق دول عربية، منها الإمارات، الكويت، البحرين، الأردن، عمان، ومصر.