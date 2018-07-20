القبض على 1628 متهما خلال النصف الأول من 1439 لتورطهم في قضايا مخدرات

تمكنت الجهات الأمنية المختصة في إطار تنفيذ مهامها لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الأشهر الماضية (محرم - صفر - ربيع الأول - ربيع الثاني - جمادى الأول - جمادى الآخرة) من العام الحالي 1439 من القبض على (1628) متهما منهم (604) سعوديين بالإضافة إلى (1024) متهما من (41) جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد واجه رجال الأمن خلال أدائهم لمهامهم مقاومة مسلحة من المهربين والمروجين في عدد من العمليات الأمنية نتج عنها إصابة (33) رجل أمن ومقتل (10) وإصابة (21) من مهربي ومروجي المخدرات. وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية ما يلي :

01 - (20.417.349) قرصا من الإمفيتامين (كبتاجون).

02 - (18) طنا و (197) كيلو جراما من الحشيش.

03 - (6) كيلو و (528) جراما و (621) مليجرام من الهيروين الخام.

04 - (78) كيلو و (719) جراما و (205) مليجرام من الهيروين غير النقي.

05 - (1) كيلو و (724) جراما و (450) مليجرام من الكوكايين.

06 - (32) كيلو و (17) جراما و (23) مليجرام من الشبو.

07 - (19) كيلو و (506) جرامات و (260) مليجرام من الأفيون.

08 - (1.962.044) قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي.

09 - (439) قطعة سلاح متنوع و (13.086) طلقة حية متنوعة.

10 - بلغ إجمالي المبالغ النقدية (24.746.443) ريالا.