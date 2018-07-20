وول ستريت تفتح منخفضة مع تجدد المخاوف من الحرب التجارية

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة قليلا اليوم الجمعة مع هبوط الأسهم الصناعية بفعل مخاوف بشأن تصعيد الحرب التجارية بعد أن شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه ضد الصين، لكن المكاسب التي حققتها أسهم مايكروسوفت قلصت الخسائر.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 23.36 نقطة، أو ما يعادل 0.09 بالمئة، إلى 25041.14 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.06 نقطة إلى 2804.55 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 17.78 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 7843.08 نقطة.
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