إعلان نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات في الرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض عن النتائج النهائية للمقبولين والمقبولات في الجامعات الحكومية والكليات التقني في الرياض.

ودعت لجنة القبول الموحد الطلاب المرشحين إلى مراجعة بوابة القبول الإلكتروني الموحد لتأكيد القبول عبر حساباتهم في البوابة على الرابط: rbu-admit.edu.sa ، بينما دعت الطالبات المرشحات لتأكيد القبول عبر حساباتهن في البوابة على الرابط: rgu-admit.edu.sa .

وأكدت لجنة القبول الموحد أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله في حسابه عبر البوابة قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين القادم الموافق 10/11/1439هـ – 23/7/2018م .