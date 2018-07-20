بلومبيرج : السعودية تستفيد من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

أكد تقرير نشرته وكالة بلومبيرج اليوم أن السعودية تستفيد من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأوضح التقرير إنه ومع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عبر فرض رسوم على منتجات بقيمة مليارات الدولارات تتجه الصين للبحث عن بدائل للبضائع الأمريكية.

وكشف التقرير أن المستوردين الصينين سيتجنبون بالتأكيد شحنات النفط من الولايات المتحدة بقدر ما يستطيعون، ما يعني أن المزيد من الشحنات السعودية تذهب إلى الصين بعد إعلان التعريفات الجمركية. وارتفعت الشحنات السعودية إلى الصين إلى 970 ألف طن حتى الآن هذا العام ، مقارنة بـ 1.08 مليون طن لعام 2017 بأكمله.