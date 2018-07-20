غرفة التجارة: الرسوم الأمريكية على السيارات ستخصم 6 مليارات يورو من ناتج ألمانيا

أبلغ رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إيريك شفيتزر، التلفزيون الألماني اليوم الجمعة، بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة ستخصم نحو ستة مليارات يورو (6.99 مليار دولار) من الناتج الاقتصادي للبلاد.

وقال شفيتزر على تلفزيون "زد.دي.إف" إنه يأخذ تهديدات الرئيس الأمريكي "بجدية كبيرة" مضيفًا أن مثل تلك الرسوم ستكون "ضد القانون الدولي".

وأشار إلى أن الرسوم لن تؤدي فحسب لفقد وظائف في ألمانيا وأوروبا، وإنما ستلحق الضرر أيضًا بالوظائف والاستثمارات بالولايات المتحدة.. على حد قوله.