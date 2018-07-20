السندات والأسهم الإيطالية تهبط بفعل تجدد المخاوف السياسية

ارتفع العائد على السندات الإيطالية وتراجعت الأسهم اليوم الجمعة بعد أن تحدثت وسائل إعلام محلية عن توترات داخل الحكومة الائتلافية وبعدما أثارت مقابلة أجرتها إحدى الصحف مع نائب برلماني مخاوف جديدة بشأن التزام حكومة روما تجاه اليورو.

وزاد العائد على السندات الحكومية التي أجلها عامين ثماني نقاط أساس إلى 0.63 بالمئة، بينما زاد العائد على السندات التي أجلها عشر سنوات ست نقاط أساس إلى 2.57 بالمئة.

وذكر تقرير نشرته صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية اليومية أن رئيس لجنة الموازنة في البرلمان كلاوديو بورجي قال إن إيطاليا ستخرج من منطقة اليورو عاجلا أو آجلا.

وتحدث تجار أيضا عن تقارير نشرتها الصحف الإيطالية عن توترات بين وزير الاقتصاد جيوفاني تريا ونائبي رئيس الوزراء. وأحد أسباب توتر العلاقات هو الخلاف بشأن التعيينات في بعض الشركات الخاضعة لسيطرة الدولة.