البورصة المصرية تخسر 21.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 21.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 867 مليار جنيه.

وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فهبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 2.92 في المائة ليبلغ مستوى 15416 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي اكس 70" بنحو 2.9 في المائة ليبلغ مستوى 753 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 100" بنحو 3.16 في المائة ليبلغ مستوى 1927 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، إلى أن إجمالي قيم التداولات انخفضت لتبلغ نحو 4.3 مليار جنيه، مبينًا أن كمية التداول بلغت نحو 622 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية.

وبين أن تعاملات المصريين استحوذت على 66.46 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 28.38 في المائة والعرب على 5.16 في المائة بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 166.28 مليون جنيه، وأن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 16.55 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 57.01 في المائة من المعاملات في البورصة وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 42.99 في المائة، موضحًا أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 1.07 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 548 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 549 ألف سند تقريبا.