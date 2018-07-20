الأسهم السعودية.. «المواد الأساسية» تواجه ضغوط «المصارف» وتعيد المؤشر لمستويات الافتتاح

استقرت الأسهم السعودية مع تراجعها على نحو طفيف، حيث فقدت فقط نقطتين لتغلق عند 8449 نقطة وذلك بعد جلستين من التراجع، واستطاعت السوق أن تعوض الخسائر المحققة أثناء الجلسة مع تزايد في السيولة، ليظهر استمرار نشاط المشترين. ويأتي التراجع نتيجة انخفاض سهم "الراجحي" الضاغط المؤثر في المؤشر العام. ولعب قطاع المواد الأساسية دورا جوهريا في مواجهة الضغوط المصرفية وإعادة السوق لمستويات الافتتاح. حفاظ السوق على المستويات الحالية ومتوسط 21 يوما يبقي فرص الارتداد والعودة نحو تحقيق مستويات جديدة قد تصل إلى 8620 نقطة أو 8800 نقطة عند ظهور نتائج الشركات عن الربع الثاني وتحقيقها النمو.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8452 نقطة، تداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8457 نقطة رابحا 0.06 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8449 نقطة فاقدا نقطتين بنسبة 0.03 في المائة. وارتفعت السيولة 13 في المائة بنحو 366 مليون ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 35 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 4.4 مليون سهم متداول لتصل إلى 112 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.21 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 3 في المائة بنحو ثلاثة آلاف صفقة لتصل إلى 90 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 9 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.4 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 1.4 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "النقل" بنسبة 0.77 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.45 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 36 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة 952 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 315 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأعلى ارتفاعا "الأبحاث والتسويق" بالنسبة القصوى ليغلق عند 106 ريالات، يليه "أنعام القابضة" بنسبة 3.95 في المائة ليغلق عند 11.58 ريال، وحل ثالثا "نماء" بنسبة 3.89 في المائة ليغلق عند 29.40 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "عناية" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 29.05 ريال، يليه "الإنماء طوكيو م" بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند 20.48 ريال، وحل ثالثا "الخدمات الأرضية" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 36.45 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بنسبة 21 في المائة بقيمة 671 مليون ريال، يليه "الإنماء" بنسبة 19 في المائة بقيمة 610 ملايين ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 5 في المائة بقيمة 155 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية