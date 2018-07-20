«نمو» تهبط 1.8 %.. وقيم التداول تصعد إلى 1.5 مليون ريـال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.8 في المائة لتغلق عند 2791 نقطة فاقدة 52 نقطة. وارتفعت قيم التداول 71 في المائة بنحو 624 ألف ريال لتصل إلى 1.5 مليون ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة 9.1 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو أربعة آلاف سهم لتصل إلى 75 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.45 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 12 صفقة بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 165 صفقة. وتراجعت أربعة أسهم مقابل استقرار البقية. وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 60.70 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 28.20 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 12.92 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 793 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 375 ألف ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 124 ألف ريال.