ترمب يهاجم القرار الاوروبي بفرض غرامة ضخمة على جوجل

حمل الرئيس الاميركي دونالد ترمب الخميس على الاتحاد الاوروبي بسبب فرضه غرامة بقيمة 4,34 مليار يورو على شركة "جوجل" بتهمة الاحتكار في استخدام أنظمة أندرويد الخاصة بالهواتف والألواح المحمولة.

وقال ترامب في تغريدة "قلت لكم ذلك. الاتحاد الاوروبي فرض غرامة بخمسة مليارات دولار على إحدى أكبر شركاتنا،غوغل (...) لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر".

