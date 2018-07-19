طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأدنى في 48 عاما ونصف

انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوياته في 48 عاما ونصف في مؤشر على أن أوضاع سوق العمل آخذة في التعزز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت ثمانية آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 207 آلاف للأسبوع المنتهي في 14 يوليو تموز لتسجل أدنى مستوياتها منذ مطلع ديسمبر كانون الأول 1969. وجرى تعديل طلبات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألف طلب فوق المعلن من قبل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الطلبات إلى 220 ألف طلب الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، بمقدار 2750 طلبا إلى 220 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.

وزاد التوظيف بمعدل 215 ألف وظيفة شهريا في النصف الأول من العام الحالي. ويبدو أن سوق العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل أو قريبا منه.

وتوافر نحو 6.6 مليون وظيفة شاغرة في مايو أيار مما يشير إلى أن الشركات لا تجد عمالا مؤهلين.

