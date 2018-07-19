الأسهم السعودية تغلق عند مستوى 8449 نقطة بتداولات تجاوزت الـ 3 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضا 2.33 نقطة ليقفل عند مستوى 8449.97 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 111 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق وأنعام القابضة ونماء وكيان وجزيرة الأكثر ارتفاعا أما أسهم شركات عناية والإنماء طوكيو والخدمات الأرضية والمراعي والدريس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و 6.29%. فيما كانت أسهم شركات الإنماء وكيان ودار الأركان وسابك والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم شركات سابك والإنماء والراجحي وكيان وكيان والأبحاث والتسويق هي الأكثر نشاطا في القيمة.