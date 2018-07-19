خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين 120 قاضيا بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمره الكريم بتعيين (120) قاضيًا بوزارة العدل على مختلف درجات السلم القضائي.

وشمل الأمر الملكي الكريم تعيين (5) قضاة على درجة قاضي (ب)، وتعيين (115) قاضياً على درجة ملازم قضائي.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من تعيينات، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلًا المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل، وتطبيق أحكام الشرع الحنيف، المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.