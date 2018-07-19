الأطباء السعوديون يستحوذون على أكثر من 95% من المقاعد المتاحة للأطباء الأجانب الراغبين في الدراسة في كندا

كشف الملحق الثقافي السعودي في كندا الدكتور فوزي بن عبدالغني بخاري، نجاح الملحقية الثقافية في كندا في الاستحواذ على أكثر من 95% من المقاعد المتاحة للأطباء غير الكنديين الراغبين في الدراسة في مرحلتي الزمالة والتخصص الدقيق في كليات الطب الكندية الإنجليزية منها والفرنسية، لهذا العام .

وأرجع السبب في ذلك إلى كفاءة الأطباء السعوديين وتميزهم وللعلاقات المتميزة التي تتمتع بها الملحقية الثقافية منذ أكثر من 40 عاماً مع كليات الطب الكندية كافة؛ إضافة إلى الدعم الذي يجده برنامج الابتعاث بصفة عامة، وابتعاث الأطباء بصفة خاصة، من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - .

وأشار الدكتور بخاري إلى أن عدد المقبولين للعام الأكاديمي 2018/2019م قد بلغ (514) قبولاً طبياً منهًا (93) في برامج الزمالة ، (421) في برامج التخصص الفرعي والتخصص الدقيق والزمالة البحثية والاتصال العلمي .

وأوضح الملحق أن عدد الطلبات التي تم استلامها عبر برنامج (MAS) للمتقدمين من داخل المملكة قد تجاوز "1000" طلب بالإضافة إلى "230" طلب تقدم بها الأطباء الذين ما زالوا يدرسون داخل كندا .

واختتم الدكتور بخاري تصريحه بتهنئة الأطباء والطبيبات، متمنياً لهم بداية موفقة في برامجهم التدريبية المختلفة .