تراجع حجم واردات اليابان من الخام 17.1% في يونيو

قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس إن واردات اليابان من النفط الخام تراجعت 17.1 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الجمركية الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.28 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 5.547 مليون طن الشهر الماضي بانخفاض 10.3 بالمئة عنه قبل سنة. وأوضحت الأرقام انخفاض واردات الفحم الحراري المستخدم لتوليد الكهرباء 18.3 بالمئة في يونيو حزيران إلى 8.287 مليون طن.