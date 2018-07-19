الذهب يهبط لأقل سعر في عام مع ارتفاع الدولار

واصل الذهب انخفاضه ليسجل أدنى مستوياته في عام اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر وسط أداء اقتصادي قوي.

وفي الساعة 0703 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1223.56 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران من العام الماضي مسجلا 1220.41 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.4 بالمئة إلى 1223.20 دولار للأوقية.

وقال رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداولات الذهب في هونج كونج "سوق الذهب إنما تقتفي أثر الدولار الأمريكي، الدولار قوي ومن ثم يدفع السوق للهبوط.

"الاقتصاد مازال جيدا وسعر الفائدة مازال مرتفعا، وذلك أمر جيد للدولار الأمريكي وسلبي للذهب في الوقت الحالي."

وارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى مدعوما بتصريحات باول التي أكدت التوقعات لزيادتين أخريين على الأقل في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وتراجعت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.41 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أقل سعر لها منذ يوليو تموز الماضي عند 15.33 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 810.30 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة، سجل المعدن أقل مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 798.14 دولار.

وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 905.47 دولار للأوقية. ونزل المعدن إلى أضعف مستوى له منذ التاسع من ابريل نيسان عندما بلغ 902.97 دولار أمس الأربعاء.