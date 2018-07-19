«نمو» تهبط 28 نقطة .. وكميات التداول تصعد 71 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1 في المائة لتغلق عند 2843 نقطة فاقدة 28 نقطة. وارتفعت قيم التداول 20 في المائة بنحو 147 ألف ريال لتصل إلى 883 ألف ريال، بمعدل 5.7 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 71 في المائة بنحو 30 ألف سهم لتصل إلى 71 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.4 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 15 في المائة بنحو 20 صفقة لتصل إلى 153 صفقة. وتراجعت ثلاثة أسهم مقابل ارتفاع "بحر العرب" بنسبة 2.4 في المائة ليغلق عند 11.26 ريال واستقرار البقية. وتصدر المتراجعة "ريدان" بنسبة 5.6 في المائة ليغلق عند 13 ريالا، يليه "أبو معطي" بنسبة 5.4 في المائة ليغلق عند 10.88 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.16 في المائة ليغلق عند 62.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 339 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 249 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 219 ألف ريال.