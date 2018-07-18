عودة قوية لـ"بيتكوين" بمكاسب 19 مليار دولار في 72 ساعة

رغم الخسائر التي تكبدتها العملات الرقمية خلال الآونة الأخيرة، إلا أنها خالفت التوقعات بتسجيل مكاسب قوية بقيادة "بيتكوين" خلال الـ 72 ساعة الماضية، إذ بلغت الأرباح الجماعية للعملات نحو 44.8 مليار دولار، منها 19.2 مليار دولار لعملة بيتكوين.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية بنسبة 17.87 في المائة رابحة نحو 44.8 مليار دولار، فيما حصدت "بيتكوين" أكثر من 42.85 في المائة من إجمالي المكاسب، وعملة "إي أو إس" بمكاسب 26 في المائة.

وقفزت عملة بيتكوين بنسبة 17.67 في المائة بعدما ارتفعت إلى مستوى 7409 دولارات، مقابل نحو 6296 دولارا رابحة نحو 1113 دولارا.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 17.79 في المائة رابحة نحو 19.2 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 107.9 مليار دولار إلى مستوى 127.1 مليار دولار، لتستحوذ على ما يقرب من 42.85 في المائة من إجمالي مكاسب العملات الرقمية.

وصعدت عملة "إيثريوم" بنسبة 13.92 في المائة إلى 499 دولارا مقابل نحو 438 دولارا رابحة نحو 61 دولارا.

وصعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 44.1 مليار دولار إلى مستوى 50.3 مليار دولار، رابحة نحو 6.2 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 14 في المائة.

وقفزت عملة "ريبل" بنسبة 18.6 في المائة مرتفعة من مستوى 0.43 دولار إلى مستوى 0.51 دولار، رابحة نحو 0.08 دولار.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 16.27 في المائة رابحة نحو 2.8 مليار دولار، بعدما ارتفعت من مستوى 17.2 مليار دولار لتسجل نحو 20 مليار دولار.

فيما حققت عملة "أي.أو.إس" مكاسب قوية بلغت نسبتها 26.21 في المائة رابحة نحو 1.84 دولار بعدما ارتفعت من مستوى 7.02 دولار إلى مستوى 8.86 دولار.

وارتفعت عملة بيتكوين كاش بنسبة 22.63 في المائة بعدما ارتفعت إلى مستوى 867 دولارا مقابل نحو 707 دولارات مضيفة نحو 160 دولارا، بينما صعدت عملة بيتكوين بنسبة 18.1 في المائة إلى مستوى 91 دولارا مقابل نحو 77 دولارا، مضيفة نحو 14 دولارا.