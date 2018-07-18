النفط يرتفع بدعم من علامات على طلب قوي رغم زيادة في المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد بيانات من الحكومة الأمريكية أشارت الى طلب قوي على البنزين ونواتج التقطير ألقى بظلاله على زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومع وصول انتاج النفط الأمريكي إلى 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الإطلاق.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.03 بالمئة، لتسجل عند التسوية 72.90 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل خام القياس العالمي 71.19 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ السابع عشر من أبريل نيسان.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.76 دولار للبرميل.

وفاجأت مخزونات الخام الأمريكية السوق بزيادة قدرها 5.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع وصول انتاج النفط إلى 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الإطلاق، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع 2.2 مليون برميل يوميا.

وزادت عقود الخام الأمريكي خسائرها عقب نشر تلك البيانات قبل أن تتعافى وتتجه للصعود مع تقييم السوق بعض النقاط الأكثر دعما للأسعار في التقرير مثل هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين هبطت 3.2 مليون برميل بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 371 ألف برميل.

