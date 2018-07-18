"إس آند بي": الجدارة الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط حافظت على استقرارها

قالت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" إن الجدارة الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظت على استقرارها إلى حد كبير منذ يناير الماضي.

جاء ذلك في تقريرها لمنتصف العام الذي نشر أمس، بعنوان "توجهات التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنتصف عام 2018".

وصنفت الوكالة سبع حكومات سيادية من أصل 13 حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدرجة استثمارية BBB أو أعلى، فيما صنفت كلا من البحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وعُمان بدرجة مضاربة.

وأشارت إلى استقرار متوسط التصنيف السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حد كبير مقتربا من الدرجة BBB-، على الرغم من أن المتوسط الموزون بالناتج المحلي الإجمالي أقرب إلى الدرجة BBB.

وبينت أن الفجوة بين متوسط التصنيفات الموزونة وغير الموزونة اتسعت مرة أخرى بسبب الانتعاش في أسعار النفط الذي من المرجح أن يدعم الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط.

وأضافت "لا نتوقع أن يكون لإعادة فرض الولايات المتحدة العقوبات على إيران أي تداعيات خطيرة على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك نظرا للعلاقات المالية والتجارية المحدودة جدا بين إيران وبقية دول المنطقة".

وتقوم وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بنشر تقرير "توجهات التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" مرتين في العام، ويتضمن التقرير توجهات التصنيف والنظرة المستقبلية، إضافة إلى ملخصات حول التصنيفات الائتمانية السيادية للحكومات التي نقوم بتصنيفها.