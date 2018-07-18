"أمازون" تحقق مبيعات بمليار دولار في "يوم العضوية الممتازة"

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" تحقيق مبيعات قياسية في مهرجان التسوق السنوي المعروف باسم "يوم العضوية الممتازة" أو (برايم داي) الذي يمنح مستخدمي منصة "أمازون" من أصحاب "العضوية الممتازة" مزايا وتخفيضات. وذكرت الشركة مساء أمس الثلاثاء أن حجم مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر "منصة أمازون" تجاوز المليار دولار خلال اليوم.

وأشارت الشركة إلى أن مبيعات "برايم داي" في الولايات المتحدة كانت الأكبر على الإطلاق مقارنة بأي عام مضى، موضحة أن معدل نمو المبيعات خلال أول عشر ساعات من اليوم كان أعلى من معدل نموها خلال أول 10 ساعات من ذلك اليوم في العام الماضي.

وقال "كيلي فيديو" من شركة "وان سافي لايف" إن "برايم داي مازال في البداية بالنسبة لنا لكن مبيعاتنا كانت 10 أمثال متوسط مبيعاتنا اليومية".

وقال "يورجن نبلانج" من شركة "تي فورتي" إن "برايم داي أصبح أكبر يوم بالنسبة لنا (من حيث المبيعات) وخلال ساعة الذروة كان عملاؤنا يشترون أحد منتجات تي فورتي كل ثانيتن".

يذكر أن أصحاب العضوية الممتازة "برايم" على منصة "أمازون" للتجارة الإلكترونية يحصلون في هذا اليوم على تخفيضات كبيرة على منتجات تأمين البيون مثل "أمازون كلاود كام" (كاميرا أمازون التي تعمل بتكنولوجيا الحوسبة السحابية". ونفد مخزون بعض المنتجات بالفعل نتيجة الإقبال الشديد عليها من العملاء.