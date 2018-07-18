اليابان تحذر من موجة حر "مهددة للحياة"

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان اليوم الأربعاء من وجود موجة حر "تهدد الحياة" في أجزاء كثيرة من البلاد، حيث من المتوقع أن تصل الحرارة إلى حوالي 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

ولقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم ونقل مئات آخرون إلى المستشفى بسبب ارتفاع درجة الحرارة أمس الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد الضحايا كان طالبا بمدرسة ابتدائية يبلغ من العمر ست سنوات في مدينة تويوتا بوسط البلاد.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في مدينة كوماجايا شمالي طوكيو إلى 39 درجة مئوية اليوم الأربعاء ، في حين أن أعلى ارتفاع خلال النهار في العاصمة سيكون 35 درجة.

وتوفي 12 شخصًا على الأقل بسبب موجة الحر الأسبوع الماضي ، وتم نقل 9956 شخصًا إلى مستشفيات في اليابان ، وفقًا لوكالة مكافحة الحرائق والكوارث.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية شهر يوليو.

وتأتي الحرارة الشديدة بعد أسبوع من مقتل 220 شخصا في فيضانات وانهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في غرب اليابان.