5 آلاف شكوى أمام «تنظيم الكهرباء» منذ بداية العام

استقبلت هيئة تنظيم الكهرباء خمسة آلاف شكوى منذ بداية العام بمعدل 46.8 شكوى لكل 100 ألف مشترك على مستوى المملكة، وقد تمكنت الهيئة من حل نحو 93 في المائة منها. وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن آلية تقديم الشكوى على مقدم الخدمة "شركة الكهرباء" خطوة أولية يلتزم المستهلك بها، وإذا لم يتقيد مقدم الخدمة الكهربائية بواجباته تجاه مستهلك الكهرباء، أو لم يكن المستهلك راضيا عن بعض أوجه الخدمات التي يقدمها له مقدم الخدمة، أو تعامله معه، فإن للمستهلك الحق في تقديم اعتراض، عبر عدة مراحل؛ حيث يتواصل المستهلك مع مقدم الخدمة "شركة الكهرباء" ابتداء وتقديم اعتراضه عبر القنوات المتاحة، ومحاولة حل موضوع الشكوى خلال عشرة أيام عمل.

وأكدت أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل مرض مع مقدم الخدمة، فيمكن له تقديم شكواه إلى الهيئة إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني www.ecra.gov.sa واستلام رقم مرجعي للشكوى ليتمكن من متابعتها، بعد ذلك تتولى الهيئة دراسة الشكوى بكامل تفاصيلها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل وإشعار المستهلك ومقدم الخدمة بالنتيجة، وإذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى الصادرة من الهيئة، يمكن له طلب إحالة النزاع إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء) أو التقدم لها مباشرة، وهي لجنة مستقلة لها الصفة القضائية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.

وأفادت أن مراحل تقديم شكوى ضد الكهرباء تتمثل في التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء ابتداء وتقديم اعتراضه عبر القنوات المتاحة ومحاولة حل موضوع الشكوى خلال عشرة أيام عمل، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرض مع الشركة السعودية للكهرباء، فيمكن له تقديم شكواه إلى الهيئة إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني www.ecra.gov.sa واستلام رقم مرجعي للشكوى ليتمكن من متابعتها، وتتولى الهيئة دراسة الشكوى بكامل تفاصيلها خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل وإشعار المستهلك ومقدم الخدمة بالنتيجة، وفي حال لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى الصادرة من الهيئة، يمكن له طلب إحالة النزاع إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء) أو التقدم لها مباشرة، وهي لجنة مستقلة لها الصفة القضائية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء.