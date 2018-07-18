«المواد الأساسية» تضغط على مؤشر الأسهم .. والسيولة تهبط إلى 2.8 مليار ريـال

تراجعت الأسهم السعودية عن أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام لتغلق عند 8462 نقطة بنسبة 0.33 في المائة بنحو 28 نقطة بضغط من "المواد الأساسية"، لكنها بقيت محافظة على مكاسب محققة منذ بداية الأسبوع.

ويأتي التراجع بعد جلستين من المكاسب، وصلت السوق خلالهما إلى أعلى مستوى منذ آب (أغسطس) 2015. ومع محافظة السوق على مستوياتها فوق 8350 نقطة ومتوسط 21 يوما، ستكون فرصة مواصلة الارتفاع ممكنة، خاصة في حال استمرار ظهور نتائج إيجابية من قبل الشركات عن الربع الثاني من العام الجاري، لكن استمرار تراجع النفط قد يهدد المسار الصاعد. وستبقى فرص زيارة مستويات 8620 - 8800 نقطة مرهونة بمحافظة السوق على مستوياتها فوق متوسط 21 يوما ونتائج إيجابية من قبل الشركات.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8490 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 8437 نقطة فاقدا 0.63 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8462 نقطة فاقدا 28 نقطة بنسبة 0.3 في المائة. وتراجعت السيولة 17 في المائة بنحو 564 مليون ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 18 مليون سهم متداول لتصل إلى 106 ملايين سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.2 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 1 في المائة لتصل إلى 92 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت خمس قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التأمين" بنسبة 0.8 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 0.55 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "الطاقة" بنسبة 0.9 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 34 في المائة بقيمة 949 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة بقيمة 785 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 13 في المائة بقيمة 360 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الإنماء طوكيو م" بالنسبة القصوى ليغلق عند 21.36 ريال، يليه "عناية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 31.80 ريال، وحل ثالثا "فيبكو" بنسبة 4.56 في المائة ليغلق عند 36.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند 44.30 ريال، يليه "اللجين" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 32.80 ريال، وحل ثالثا "رعاية" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 56.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 494 مليون ريال بنسبة 17 في المائة، يليه "الإنماء" بقيمة 416 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 7 في المائة بقيمة 203 ملايين ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية