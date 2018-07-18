«نمو» ترتفع إلى 2871 نقطة وسط تداولات ضعيفة

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 25 نقطة بنسبة 0.9 في المائة لتغلق عند 2871 نقطة، وتراجعت قيم التداول 4 في المائة بنحو 28 ألف ريال لتصل إلى 736 ألف ريال، بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 5.5 ألف ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 3.8 ألف سهم لتصل إلى 42 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.25 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 13 في المائة بنحو 21 صفقة لتصل إلى 133 صفقة. وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 62.90 ريال، مقابل ارتفع سهمي "ريدان" بنسبة 7 في المائة ليغلق عند 13.78 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 2.7 في المائة ليغلق عند 11.50 ريال.

وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بنسبة 268 ألف ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 219 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 204 آلاف ريال.