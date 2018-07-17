مصر تكشف عن أسماء 5 شركات تعتزم طرح مزيد من أسهمها في البورصة

قالت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء إنه تقرر بدء الخطوات التنفيذية لطرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة بالبورصة كدفعة أولى في إطار برنامج خصخصة أوسع نطاقا.

أوضح مجلس الوزراء أن الشركات الخمس هي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان (ايسترن كومباني) والإسكندرية لتداول الحاويات وأبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وقال بيان للحكومة إنه "تم استعراض نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولى والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدة بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح في البورصة."

لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل ولا الجدول الزمني للطرح.

كانت مصر قالت في مايو أيار إنه سيجري طرح حصص في أربع إلى ست شركات حكومية ببورصة مصر اعتبارا من يونيو حزيران وحتى مطلع 2019 لجمع ما بين 15 و18 مليار جنيه (840 مليون دولار-1.01 مليار دولار).

وفي مارس آذار قالت الحكومة المصرية إنها تعتزم طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة في عام 2005 حين طُرحت أسهم المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.

وفي يناير كانون الثاني 2016 أعلنت الرئاسة أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة.

ووافقت وزارة البترول في مارس آذار 2017 على طرح ما يصل إلى 24 بالمئة من أسهم إنبي.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها بالبورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) ومصر للتأمين.