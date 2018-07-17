أسهم أوروبا ترتفع بدعم شهادة باول وسط تدفق نتائج الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء في تعاملات متقلبة حيث تعززت بتعليقات متفائلة تضمنتها شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس وسط سلسلة متباينة من نتائج الشركات.

وشهدت أسهم شركات الاتصالات أكبر انخفاض مع تراجع مؤشر القطاع 1.2 بالمئة تحت ضغط هبوط سهم تلينور أربعة بالمئة بعدما قالت شركة الاتصالات النرويجية إنها سجلت نتائج مالية في الربع الثاني من العام دون التوقعات.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة عند الإغلاق بعدما عوض خسائره المبكرة في أعقاب شهادة باول التي قال فيها إنه يتوقع عدة أعوام من متانة سوق العمل وانخفاض التضخم.

ودفعت تعليقات باول الدولار للصعود وضغطت على اليورو وهو ما ساعد بدوره المؤشر داكس الألماني الغني بالشركات التصديرية ليحقق أداء أفضل ويغلق مرتفعا 0.9 بالمئة.

وتركزت الأنظار أيضا على موسم النتائج المالية للربع الثاني من العام وساهمت تحديثات إيجابية في دفع أسهم متاجر كاسينو الفرنسية للصعود 3.2 بالمئة.

وقفز سهم تيسن كروب أكثر من تسعة بالمئة بعدما عزز رئيس مجلس الإدارة الآمال في إعادة هيكلة المجموعة الصناعية العملاقة.