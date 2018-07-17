التعدين والصناعات التحويلية يرفعان الإنتاج الصناعي الأمريكي

ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في يونيو حزيران مدعوما بتعاف قوي في الصناعات التحويلية ومزيد من المكاسب في إنتاج قطاع التعدين وذلك في أحدث دلالة على نمو اقتصادي متين في الربع الثاني من العام.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الثلاثاء إن الإنتاج الصناعي زاد 0.6 بالمئة الشهر الماضي، بعد تراجع معدل بالخفض بلغ 0.5 بالمئة في مايو. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز زيادة الإنتاج 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد هبوط 0.1 بالمئة وفقا للقراءة السابقة لشهر مايو.

وارتفع الإنتاج الصناعي ستة بالمئة بمعدل سنوي في الربع الثاني متسارعا من 2.4 بالمئة في الربع الأول.

وصعد إنتاج الصناعات التحويلية 0.8 بالمئة في يونيو حزيران بعدما تراجع واحدا بالمئة في مايو بينما زاد إنتاج قطاع التعدين 1.2 بالمئة ليضيف إلى ارتفاع بلغ 2.2 بالمئة في مايو.

