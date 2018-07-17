روسيا وقازاخستان تخفضان صادرات لفائف الصلب لإيران

قال تجار صلب إن روسيا وقازاخستان تخفضان مبيعات لفائف الصلب المدرفل على الساخن إلى إيران لأسباب منها العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران.

وتظهر التطورات أنه على الرغم من اعتراض الكرملين بأن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ينبغي ألا تؤثر على شركات روسية، فإن الشركات تغير سلوكها خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

وتستخدم واردات لفائف الصلب المدرفلة على الساخن من روسيا وقازخستان في قطاعات شتى من الأنابيب إلى السيارات والمعدات الزراعية

وتُشحن اللفائف إلى إيران من قبل شركتي صناعة الصلب الروسيتين سيفرستال وام.ام.كيه بجانب مصنع تابع لأرسيلور ميتال في تيمرتاو في قازاخستان.

وقال تاجر إيراني "أعتقد أن أرسيلور والشركات المشابهة لها تقلص التجارة مع إيران بسبب ضغط (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب على الشركات الكبيرة".

وأكد أليكس أجوريف مستشار بارامجت كالون الرئيس التنفيذي لأنشطة أرسيلور ميتال في كومنولث الدول المستقلة خطط الشركة لتعليق الإمدادات إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية. وأرسيلور ميتال أكبر شركة منتجة للصلب في العالم.

وقال أجوريف "الإمدادات إلى إيران ستُعلق مؤقتا بسبب العقوبات. فور رفع العقوبات ستُستأنف الإمدادات".

