جولدمان ساكس يتوقع تقلب سوق النفط وتراوح الأسعار بين 70 و80 دولارا للبرميل

يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس تقلب أسعار النفط في الأجل القصير بفعل الضبابية بشأن احتمال تعطل بعض الإمدادات ليجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في نطاق بين 70 و80 دولارا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط كثيرا في الأسبوع الأخير مع تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحومت الأسعار دون مستوى 72 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء غير بعيدة عن أدنى مستوياتها منذ منتصف أبريل نيسان.

وقال البنك في مذكرة صادرة بتاريخ أمس الاثنين "تعطلات الإنتاج والتغيرات الكبيرة في الإمدادات مدفوعة بالقرارات السياسية الأمريكية هما المحركان لهذا التقلب الأساسي الجديد، فيما يظل الطلب قويا حتى الآن".

وتمارس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطا على دول لخفض وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر في الوقت الذي تعيد فيه فرض عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

لكن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال أمس الاثنين إنه في حالات معينة، قد تكون هناك إعفاءات لدول تحتاج المزيد من الوقت لوقف وارداتها النفطية من إيران.

وقال جولدمان "الضبابية بشأن حجم التغيرات في الإمدادات وتوقيتها خلقت حالة من عدم الوضوح بشأن توقعات العوامل الأساسية للنفط في الأجل القريب" مضيفا أنه ما زال يتوقع حدوث تقلب كبير في الإمدادات مع احتمال تعطل المزيد من الإنتاج.

وقال البنك "هذه التغيرات في الإنتاج، إلى جانب الارتفاع المطرد في الإنتاج السعودي، ينتج عنهما مخاطر بأن تتحرك سوق النفط صوب تسجيل فائض في الربع الثالث من 2018".

لكن وفقا لما ذكره، من المتوقع أن تتلقى الأسعار بعض الدعم في الأجل الطويل مع انخفاض المخزونات العالمية.

وقال جولدمان "بشكل أساسي، المخزونات العالمية منخفضة، وما زال الطلب على النفط قويا، ومازلنا نتوقع تسجيل عجز فور العودة لتطبيق العقوبات الثانوية الأمريكية".

أضاف أنه ما زال يتوقع أن يعاود خام برنت بلوغ مستوى 80 دولارا للبرميل، على الرغم من أن هذا قد يحدث فقط أواخر هذا العام بناء على السياسات النفطية للولايات المتحدة بدلا من بلوغه هذا المستوى هذا الصيف كما توقع البنك في السابق.