الأسهم الأوروبية تتراجع مع إعلان الشركات لنتائج الربع الثاني

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء وسط تباين في نتائج الشركات في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على إشارات بشأن آفاق رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وكانت أسهم الاتصالات أكبر الخاسرين ونزلت 1% إذ فقد تيلينور النرويجية 3% بعد أعلنت الشركة نتائج الربع الثاني التي كانت أقل من التوقعات بقليل.

وساهمت خسائر القطاع فضلا عن الضعف العام في أسهم التكنولوجيا بعد أن حققت شركة نتفلكس الأمريكية العملاقة زيادة في عدد المشتركين تقل كثيرا عن المتوقعة، في هبوط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش. لكن التعاملات كانت ضعيفة قبل كلمة باول المقررة في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. وعند الفتح انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.06% وكاك الفرنسي 0.10% بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.05%.