اليابان والاتحاد الأوروبي يعتزمان التوقيع على اتفاق تجارة حرة

من المنتظر أن توقع اليابان والاتحاد الأوروبي اليوم اتفاق تجارة حرة سيغطي ثلث الاقتصاد العالمي فيما يبدو أنه تحد للسياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي هذا التوقيع في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات في التجارة العالمية بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية كبيرة على واردات الصلب والألمنيوم القادمة من أوروبا وكذلك سلع صينية ويلوح بفرض رسوم مماثلة على صناعة السيارات وهي خطوة ستضر بالصناعات الأوروبية واليابانية. وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم في وقت سابق من الشهر الجاري عندما أعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موافقتها على الاتفاق "إننا نرسل إشارة قوية للعالم بأننا مازلنا نؤمن بالتجارة المفتوحة وأن الحمائية ليست الحل".

ومن المقرر أن يوقع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاتفاق مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مراسم تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو. وسيتطلب ذلك تصديق البرلمان الأوروبي وهي الخطوة المتوقعة في الأشهر المقبلة وكذلك أيضا المشرعين اليابانيين. ومن شأن هذا الاتفاق، وهو أكبر اتفاق يتم التفاوض عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، أن يوحد حوالي 600 مليون شخص في كلا السوقين. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول أوائل عام 2019. وووفقا لمسودة الاتفاق ستلغي اليابان الرسوم عن 94% من وارداتها من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك 82% من وارداتها من المنتجات الزراعية والأسماك.

في المقابل سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم على 99% من وارداته من اليابان، حيث سيتم إلغاء الرسوم على السيارات والشاحنات اليابانية بحلول العام الثامن لتطبيق الاتفاق وعلى أجهزة التلفزيون في العام السادس. وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق في بروكسل في 11 يوليو لكنه تأجل بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية قاتلة في اليابان وأودت بحياة 220 شخصا. وسيوقع الاتحاد الأوروبي واليابان أيضا اتفاق شراكة استراتيجية بهدف تعزيز التعاون في مجالات مثل الحفاظ على الأمن والسلام ومكافحة الجريمة الرقمية وأمن الطاقة والحد من ظاهرة التغير المناخي.