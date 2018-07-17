تراجع أسهم "نتفليكس" في بورصة نيويورك

تراجعت أسهم شبكة "نتفليكس" الأمريكية في بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الاثني ، حيث كشفت خدمة البث الرقمي أنها فشلت في تحقيق أهداف الاشتراك الخاصة بها، في الربع الثاني.
وفي رسالة إلى المساهمين، قالت شبكة "نيتفليكس" للبث الرقمي إنها أضافت 670 ألف عضو جديد في الولايات المتحدة و 4.47 مليون عضو في الخارج ، وهو ما يقل بمقدار مليون شخص عما كان متوقعًا.
وأضافت الشبكة: "لقد كان لدينا ربعا ثانيا قويا ولكن ليس ممتازا، وانتهى بـ 130 مليون عضو. وكان نمو العضوية 2ر5 مليون (عضو)، وهو نفس الرقم في الربع الثاني من العام الماضي، ولكنه أقل من توقعاتنا البالغ عددها 2ر6 مليون".
وارتفع إجمالي الإيرادات بأكثر من 40% إلى 3.91 مليار دولار، أقل من توقعات المحللين، كما ارتفعت الأرباح إلى 384.3 مليون دولار، وكانت هذه الأرقام مخيبة للآمال أيضًا.
وتراجعت أسهم نيتفليكس مبدئياً بنسبة 13% في تعاملات ما بعد جلسة التداول الرسمية ليوم الاثنين.
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