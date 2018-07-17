صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 127.11 نقطة أو ما يعادل 0.56 % ليصل إلى 22724.46 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 15.62 نقطة، أو 0.90 % ، ليصل إلى 1745.69 نقطة.