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أسواق الأسهم- العالمية

صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

طوكيو : (د ب أ)
صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 127.11 نقطة أو ما يعادل 0.56 % ليصل إلى 22724.46 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 15.62 نقطة، أو 0.90 % ، ليصل إلى 1745.69 نقطة.
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