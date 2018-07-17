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أخبار اقتصادية- عالمية

ترمب: نتحمل 91 % من تكلفة الحفاظ على أمن أوروبا

واشنطن : (د ب أ)
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقاداته للحلفاء الرئيسيين في مقابلة أجريت معه بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مدعيا أن واشنطن تتحمل 91 % من تكلفة أمن أوروبا.
وقال ترمب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" في فنلندا: "ندفع 91 % من تكلفة الحفاظ على أمن أوروبا".
وأضاف: "الناتو رائع لكنه يساعد أوروبا أكثر بكثير مما يساعدنا."
كما زعم ترمب أنه "جمع" 41 مليار دولار لحلف الناتو العام الماضي ، وقد يصل هذا الرقم إلى 100 مليار دولار هذا العام.
وحول بوتين، قال الرئيس الأمريكي إن العلاقات مع روسيا تحسنت بشكل كبير بعد الاجتماع.
وقال ترمب: "أعتقد أنها (العلاقات) كانت رائعة اليوم لكنها كانت سيئة للغاية منذ خمس ساعات".
وأعرب ترمب أيضا عن امتنانه لتلقيه هدية من الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي.
وقال: "كرة القدم هذه رائعة حقا".
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