ترمب: نتحمل 91 % من تكلفة الحفاظ على أمن أوروبا

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقاداته للحلفاء الرئيسيين في مقابلة أجريت معه بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مدعيا أن واشنطن تتحمل 91 % من تكلفة أمن أوروبا.
وقال ترمب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" في فنلندا: "ندفع 91 % من تكلفة الحفاظ على أمن أوروبا".
وأضاف: "الناتو رائع لكنه يساعد أوروبا أكثر بكثير مما يساعدنا."
كما زعم ترمب أنه "جمع" 41 مليار دولار لحلف الناتو العام الماضي ، وقد يصل هذا الرقم إلى 100 مليار دولار هذا العام.
وحول بوتين، قال الرئيس الأمريكي إن العلاقات مع روسيا تحسنت بشكل كبير بعد الاجتماع.
وقال ترمب: "أعتقد أنها (العلاقات) كانت رائعة اليوم لكنها كانت سيئة للغاية منذ خمس ساعات".
وأعرب ترمب أيضا عن امتنانه لتلقيه هدية من الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي.
وقال: "كرة القدم هذه رائعة حقا".
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