5 شركات عالمية تفوز بثالث مناقصة لاستيراد القمح هذا العام

أرست المؤسسة العامة للحبوب، المناقصة الثالثة للقمح المستورد لهذا العام على خمس شركات عالمية، وذلك بحجم 625 ألف طن.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة، إن الشركات (أَي دي أم الأمريكية، جلينكور الهولندية، كارجيل السويسرية، كوفكو السويسرية، اقرورودو الليتوانية) تقدمت بأقل الأسعار للشحنات المطلوبة.

وأوضح الفارس، أن متوسط ترسية الطن لكامل الكمية التي حملت على عشر بواخر بلغ 256.57 دولار، في حين يصل متوسط سعر الطن 962 ريال بوصوله إلى موانئ المملكة بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دولار (600 مليون ريال).

وأوضح الفارس، أن متوسط ترسية البواخر الموردة لميناء جدة بلغ 252 - 255 دولار للطن ضمن ست شحنات، فيما بلغ متوسط تكلفة الطن للبواخر الموردة لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام 262 دولار للطن الواحد ضمن ثلاث شحنات، وشحنة واحدة لميناء جازان بسعر 253 دولار للطن.

وأضاف، أن توريد هذه الدفعة سيكون خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) المقبلين، حيث تم قبول مناشئ الاتحاد الأوروبي وأستراليا وشمال وجنوب أمريكا.

وأشار إلى أنه تمت دعوة الشركات العالمية المتخصصة والمؤهلة للمشاركة بمناقصات القمح لدى المؤسسة البالغ عددهم 20 شركة عالمية، تقدمت منها 16 شركة بعروض أسعار للشحنات المطلوبة، وتم الترسية على الشركات الخمس التي تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.