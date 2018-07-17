بدعم قوي من «المصارف».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات

ارتفعت الأسهم السعودية إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أعوام بعدما أغلقت عند 8490 نقطة بدفعة قوية من القطاع المصرفي الذي قاد الارتفاع، لتسيطر أسهم المصارف وعلى رأسها "الراجحي" على قائمة الأكثر تأثيرا بشكل إيجابي على ارتفاع المؤشر.

ويأتي الارتفاع مع تحسن السيولة التي تجاوزت ثلاثة مليارات ريال بنمو 29 في المائة عن الجلسة السابقة. وحتى الآن لم تفصح كثير من الشركات عن نتائجها المالية، إلا أن التوقعات الإيجابية من بيوت الخبرة تحفز المتعاملين على النشاط في السوق خاصة مع تحسن الأداء الفني للسوق مع تجاوز القمة السابقة لها عند 8461 نقطة، ومحافظة السوق على المستويات الحالية يعطي دافعا لمزيد من الارتفاعات تصل إلى 8620 نقطة وقد تمتد إلى 8800 نقطة.

حتى الآن أعلنت ثماني شركات عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، وأظهرت الأرباح المجمعة لها عن تراجعها بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 1.1 مليار ريال. وكانت أرباح "المراعي" الأعلى من حيث القيمة حيث بلغت 661 مليون ريال تقريبا تمثل 58 في المائة من الأرباح المعلنة حتى الآن. وتراجع ربحية ثلاث شركات أبرزها "اليمامة للحديد" بنسبة 91 في المائة، بينما ارتفعت أربع شركات في ربحيتها للربع الثاني وكان الأفضل أداء "فيبكو" بنسبة نمو 54 في المائة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8405 نقاط، واتجهت السوق نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8490 نقطة رابحة 1 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8490 نقطة رابحا 85 نقطة بنسبة 1 في المائة. وارتفعت السيولة 29 في المائة بنحو 759 مليون ريال لتصل إلى 3.3 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 37 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 15 مليون سهم متداول لتصل إلى 124 مليون سهم متداول بمعدل تدوير 0.24 في المائة. اما الصفقات فقد ارتفعت 11 في المائة بنحو ثمانية آلاف صفقة لتصل إلى 91 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية، تصدر المرتفعة "المصارف" بنسبة 2 في المائة، يليه "الاتصالات" بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 1.2 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام" بنسبة 2 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بنسبة 1 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 35 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 983 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 8 في المائة بقيمة 273 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "عناية" بنسبة 9.9 في المائة ليغلق عند 28.95 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 22.38 ريال، وحل ثالثا "البلاد" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 25.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" بنسبة 4.5 في المائة ليغلق عند 46.10 ريال، يليه "العقارية" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 15 ريالا، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" بنسبة 2.3 في المائة ليغلق عند 94.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 621 مليون ريال بنسبة 18 في المائة، يليه "الإنماء" بنسبة 17 في المائة بقيمة 571 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بنسبة 10 في المائة بقيمة 337 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية