الاستثمارات الأجنبية تسجل أعلى مستوياتها.. 1.41 تريليون ريال بنهاية الربع الأول

واصلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نموها للربع الـ 12 على التوالي، مسجلة أعلى مستوياتها، لتبلغ نحو 1.408 تريليون ريال بنهاية الفترة.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية في السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة، وهي "الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، و "استثمارات الحافظة" والتي تنقسم إلى نوعين "حقوق الملكية وأسهم وصناديق استثمار" و "سندات الدين".

أما القسم الثالث والأخير من الأقسام الرئيسة، "الاستثمارات الأخرى"، وتتفرع إلى ثلاثة فروع وهي "القروض" و "العملة والودائع" و "حسابات أخرى مستحقة الدفع".

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات أولية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد نمت الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الأول مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي 2017 بنسبة 8.9 في المائة، بما يعادل نحو 114.97 مليار ريال.