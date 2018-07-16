مستوى قياسي جديد لمبيعات "رينو" بفضل الطلب في الأسواق الناشئة

قالت رينو الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الاثنين إن مبيعاتها زادت 9.8 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد في النصف الأول من العام مدعومة بانتعاش الأسواق في روسيا وأمريكا الجنوبية وطلب قوي في سوقها المحلية بأوروبا.

ورفعت الشركة توقعاتها لنمو سوق السيارات العالمية إلى ثلاثة بالمئة من 2.5 بالمئة بعد أن بلغت تسليماتها 2.07 مليون سيارة في الأشهر الستة المنتهية 30 يونيو حزيران.

وجددت شركة السيارات تعهدها بزيادة المبيعات أكثر خلال 2018 في ظل طلب تقوده طرز مجددة حديثا مثل السيارة الرياضية متعددة الاستخدادات داستر. وقالت "تتوقع المجموعة جني ثمار تجديد الطرز في شتى المناطق."

وزادت المبيعات الأوروبية 4.4 بالمئة إلى 1.07 مليون في النصف الأول متجاوزة معدل نمو السوق البالغ 2.8 بالمئة. وفاق نمو المبيعات 15 بالمئة في منطقة أوراسيا بما في ذلك السوق الروسية و18 بالمئة في أمريكا اللاتينية.

وضاعفت رينو توقعها لنمو السوق البرازيلية إلى عشرة بالمئة وزادت توقعها للنمو في أوروبا إلى 1.5 بالمئة من واحد بالمئة.

وكانت الهند وكوريا الجنوبية نقطتين ضعيفتين حيث نزلت المبيعات فيهما 19 بالمئة و25 بالمئة على الترتيب متأثرة باحتدام المنافسة الهندية للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من الفئة الصغيرة كويد وتقادم طرز رينو سامسونج موتورز.

وتراجعت مبيعات إيران 10.3 بالمئة إلى 61 ألفا و345 سيارة بفعل قرار إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

