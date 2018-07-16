واشنطن ترفض طلبا أوروبيا بإعفاء شركاتها من العقوبات على إيران

رفضت الولايات المتحدة العودة عن قرارها فرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران، على الرغم من طلب لإعفاء الشركات الأوروبية، وفق ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أمس.

وبحسب "الفرنسية"، نقلا عن الصحيفة فإن الشركات الدولية الناشطة في إيران باتت معرضة لعقوبات أمريكية في غضون أسابيع بعد أن رفضت واشنطن طلباً أوروبياً على أعلى مستوى لإعفاء الصناعات الحيوية للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران على قيد الحياة.

وأرسلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في 6 حزيران (يونيو) الماضي، طلباً رسمياً مشتركاً إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة على إيران.

ووجه القادة الأوروبيون طلبهم في وقت يسعون فيه إلى إنقاذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والقوى العظمى في صيف 2015 ووافقت طهران بموجبه على الحد من قدراتها النووية مقابل الحصول على إعفاء من العقوبات الاقتصادية.

وأعلن ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق في أيار (مايو) ممهداً الطريق لفرض عقوبات جديدة على طهران ومعاقبة كل من يتاجر معها.

وفي رسالة رسمية، رفض وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت "فاينانشيال تايمز" عن دبلوماسيين.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد قال بالفعل "إن الولايات المتحدة لن تستجيب لطلب أوروبا".

وقال لومير في مقابلة مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية نشرت الجمعة الماضي "كتبت في الربيع إلى ستيف منوتشين، أطلب منه إعفاء الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل قانوني في إيران". وفي حال عدم الحصول على إعفاء تام، طلب لومير مزيدا من الوقت قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات.

وأضاف "لقد تلقينا للتو الجواب، وهو سلبي". وجاء رفض واشنطن في الوقت الذي وصف فيه ترمب أوروبا بأنها خصم تجاري واتهمها مجدداً بأنها تستغل الولايات المتحدة.

ويقول محللون "إن الشركات الأوروبية التي سارعت إلى الاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ستكون الخاسر الأكبر بعد استئناف العقوبات".

إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "إن الولايات المتحدة تريد تجنب التأثير في أسواق النفط العالمية لدى إعادة فرض عقوبات على إيران، وإنها ستدرس إعفاءات في "حالات معينة" إذا كانت الدول تحتاج إلى مزيد من الوقت لخفض مشترياتها من النفط الإيراني إلى الصفر"، وفقا لـ "رويترز".

وقال منوتشين للصحافيين يوم الجمعة الماضي موضحا تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين بأنه لن تكون هناك إعفاءات، وحظر نشر تصريحاته حتى أمس، "نريد من الناس خفض مشترياتها من النفط إلى الصفر لكن في حالات بعينها إذا لم يكن باستطاعتهم القيام بذلك بين عشية وضحاها فسندرس إعفاءات".

وكان منوتشين يتحدث للصحافيين وهو في طريقه إلى المكسيك حيث يشارك في وفد أمريكي كبير يقوده وزير الخارجية مايك بومبيو للقاء الرئيس المكسيكي المنتخب أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وتعاني إيران تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء زيادة البطالة وهبوط عملتها مقابل الدولار، وتسجيل التضخم أرقاما قياسية، ما دفع تجار البازار أخيرا، إلى تنظيم مظاهرات احتجاجا على هذه الأوضاع.

وأعلنت واشنطن عن عقوبات جديدة على إيران وطلبت من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ومن الشركات الأجنبية وقف التعامل مع إيران وإلا فستدرج على قوائم سوداء.

واستباقا للعقوبات الأمريكية، بدأ المستثمرون الأجانب في تصفية أنشطتهم في إيران، حيث توالى انسحاب الشركات، وآخرها سي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية.

كما أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة "توتال" النفطية باتريك بويانيه في السابق انسحابه من مشروع ضخم لتطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي للغاز في إيران لعدم حصول الشركة على إعفاء من العقوبات الأمريكية، وأكد ردا على أسئلة "آر تي إل" على هامش متلقى اقتصادي أنه ليس لديه أي "خيار" آخر.

وأضاف "لا يمكن إدارة مجموعة دولية في 130 بلدا من دون الوصول إلى الأوساط المالية الأمريكية. وبالتالي، فإن القانون الأمريكي ينطبق فعليا، وعلينا أن نغادر إيران".

وعلى إثر ذلك، بدأ المستثمرون الأجانب يخرجون من إيران وبينهم شركة "بيجو" الفرنسية للسيارات وشركة "ميرسك تانكرز" الدنماركية لناقلات النفط.