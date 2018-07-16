صراع صفقات بين "بوينج" و"إيرباص" في معرض فارنبورو للطيران

وجهت "بوينج" الأمريكية أمس، ضربة البداية لمنافستها "إيرباص" الفرنسية في أول أيام المعرض؛ معرض فارنبورو الجوي الذي يقام في جنوب غرب بريطانيا، بإعلانها الفوز بطلبية لشراء 14 طائرة شحن بقيمة 4.7 مليار دولار.

وأكد دنيس مولنبرج رئيس مجموعة بوينج لصناعة الطيران، أن قطاع النقل الجوي في العالم سيحتاج إلى 43 ألف طائرة تجارية جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة.

وبحسب "الفرنسية"، قال مولنبرج عشية انطلاق المعرض، "نحن ما زلنا نرى سوق الطيران ينمو بقوة كبيرة".

وأضاف، "لقد زدنا تقديراتنا للسنوات العشرين المقبلة. نحن نقدر أن العالم سيحتاج إلى 43 ألف طائرة تجارية جديدة. هذا التقدير أكبر ما كان عليه العام الماضي".

أما "إيرباص"، منافسة "بوينج"، فقد نشرت من جهتها الأسبوع الماضي تقديراتها في هذا المجال التي توقعت فيها أن يتضاعف عدد الطائرات التجارية في العالم خلال السنوات العشرين المقبلة، ما يعني أن العالم سيحتاج إلى 37 ألفا و390 طائرة جديدة.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت "بوينج" إن مجموعة دي.إتش.إل للخدمات اللوجيستية تقدمت بطلب شراء طائرات الشحن من طراز 777، فضلا عن حق شراء سبع طائرات شحن أخرى.

ومن المتوقع أن يصدر أكثر من إعلان من "بوينج" و"إيرباص" في أول أيام المعرض الذي يستمر حتى الـ22 من الشهر الجاري مع سعيهما لتعزيز سجل الطلبيات المتخم بالفعل.

وتأتي الطلبية الأخيرة عقب صفقة "بوينج" مع "فيديكس كورب" التابعة لـ"فيديكس إكسبريس" في حزيران (يونيو) الماضي، لشراء 24 طائرة شحن كبيرة ومتوسطة الحجم.

ومع تصاعد التوترات العالمية، يعتمد القطاع على التجارة الإلكترونية، حيث يتزايد عدد المتسوقين عبر الإنترنت بفضل سرعة التسليم.

ووفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، من المتوقع أن يزيد الطلب على الشحن الجوي 4 في المائة العام الحالي.

كما أعلنت "بوينج" وشركة تأجير الطائرات جاكسون سكوير التوصل لاتفاق لطلب 30 طائرة من طراز 737 ماكس 8.

وأعلنت الشركتان خلال المعرض عن الصفقة التي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار بالسعر المعلن.

وذكرت مصادر في الصناعة أن شركة تأجير أخرى هي جوشوك افياشين تخطط لطلب نحو 20 طائرة من طراز 737 ماكس، وتقدر قيمة الصفقة بـ2.3 مليار دولار.