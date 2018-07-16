مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.351.87 نقطة على ارتفاع قدره 8.03 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1.1004.15 نقطة على ارتفاع قدره 6.28 نقطة عن معدل إقفاله السابق .

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة، 6 ملايين و 343 ألفًا و 250 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليونا و 348 ألفًا و 88 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 109 صفقات .

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 62.41 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة .