تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية تراجعاتها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.6 مليار جنيه ليصل إلى 878.2 مليار جنيه عند الإغلاق بعد تداولات محدودة بلغت نحو 799.3 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 15655.89 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.97% لينهي التعاملات عند مستوى 1956.91 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً ليخسر 1.20% من قيمته عند الإغلاق مسجلا 1956.91 نقطة.