"غرفة مكة" توقع اتفاقية لتطوير الخارطة الاقتصادية للعاصمة المقدسة

أبرمت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة اتفاقية تطوير لخارطة مكة المكرمة الاقتصادية وذلك مع أحد المراكز المتخصصة للاستشارات بهدف حصر المعلومات والبيانات ذات التأثير الاقتصادي عن مكَّة المكرَّمة من المصادر الموثوقة سواء الحكومية أو الخاصة، وعمل المسوح الميدانية اللازمة للتحقق من صحة الأرقام والمعلومات التي تم حصرها.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، هشام بن محمد كعكي، أهمية الدراسات الإحصائية في تطوير العمل، مشيراً إلى أنه ووفقاً للهيكلة الجديدة التي اعتمدتها غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة مؤخراً، ستدعم وتحسن صنع القرار على النطاق العام، وعلى أداء الكوادر الوظيفية بالغرفة على وجه الخصوص.

من جهته، أكد سعود بن عاصم عرب مدير مركز الاستشارات أهمية هذه الاتفاقية لتطوير خارطة العاصمة المقدسة خلال السنوات الـ10 المقبلة، مبيناً أن تلك الخارطة ستبرز كل أنشطة الاقتصاد على مستوى المملكة بشكل عام, لافتاً إلى أن اتفاقية تطوير خارطة العاصمة المقدسة، تقتضي وضع بنية أساسية لمدينة مكة المكرمة والمناطق التي تشرف عليها الغرفة، مبيّناً أن العمل على تلك الخطوة سيبدأ فوراً.

ويرتكز تحقيق رؤية المملكة 2030 في مكة المكرمة على خمسة برامج رئيسية تتضمن خدمة الحجاج والمعتمرين، وريادة الشركات الوطنية وصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين كل من نمط الحياة والصناعات الوطنية.