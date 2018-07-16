تعرف على طريقة الاعتراض على فاتورة الكهرباء

ذكرت الشركة السعودية للكهرباء بأنه يحق لأي مشترك من خلال تطبيق الشركة، أو الموقع الإلكتروني، وحساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم الشركة بفحص الاعتراض ودراسته وإيفاد المختصين لديها للتأكد من صحة القراءة وفي حال وجود أي خطأ وهو أمر نادر جدًا، فإنه يتم تصحيحه فورًا ودون الطلب من المشترك أن يقوم بعملية السداد قبل فحص الشكوى. وللمعلومية فإن الشركة السعودية للكهرباء تجئ في المرتبة الثامنة عالميًا في التجاوب مع شكاوى المشتركين وهي مرتبة متقدمة جدًا قياسًا بعدد الفواتير اتي تصدرها شهرياً.