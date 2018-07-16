بطاقة كفاءة الطاقة تهدف إلى اختيار أجهزة التكييف والسيارات الأكثر كفاءة

تهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية (أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات) بالإضافة إلى السيارات بتوعية المستهلك في اختيار أفضل الأجهزة كفاءة في استهلاك الكهرباء والوقود.

ويوصي المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

ويتوقع أن تبلغ كمية التوفير في الأجهزة المنزلية بين نجمة وأخرى حوالي 5 في المائة. ولايمكن تحديد الوفر للغسالات لأنها تعتمد على معادلة حسابية تشمل الحجم ومعدل سحب الماء ومقارنة استهلاكها للكهرباء بمثيلاتها في التقنية مما يصعب الحصول على رقم محدد.

وفيما يخص عدد النجوم على بطاقة كفاءة الطاقة والحد الدنى للنجوم فالثلاجات يبلغ الحد الأدنى 4 نجوم. اما الثلاجات والمجمدات نجمة واحدة. علما أن تلك المواصفات يتم تغييرها كل عام من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والفريق المختص بالمركز السعودي لكفاة لطاقة.

أما السيارات تقدر كمية التوفير في الوقود -الموضح في البطاقة- بين كل مستوى (لون) وآخر من مستويات اقتصاد الوقود نحو 5 في المائة، وتم تقسيم البطاقة إلى 6 مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، أعلاها ممتاز وأدناها سيئ جداً.

ويعرف معدل اقتصاد الوقود المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك؛ أي المسافة المقطوعة بالكيلومترات لكل لتر من الوقود المستهلك (كم/لتر(. واقتصاد الوقود العالي يعني أن المركبة عالية الكفاءة وقليلة الاستهلاك، وبالتالي يمكن أن تقطع المركبة مسافة أكبر لنفس الكمية من الوقود.

و طالب المركز السعودي لكفاءة الطاقة باستخدام برنامج (تأكد) على الأجهزة الذكية الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة وذلك للتأكد من صحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات.

ويعمل التطبيق على مسح الكود في بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية مثل المكيفات والثلاجات والغسالات أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR ) الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ التي تنقل المستهلك إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".