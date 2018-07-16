بسبب الأمطار الغزيرة.. إلغاء 96 رحلة جوية وتحويل 43 في الصين

أعلن مطار "تشنغدو شوانغليو" الدولي بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غرب الصين اليوم، أنه تم إلغاء 96 رحلة وتحويل 43 أخرى للهبوط في مطارات قريبة، بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أيام.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحذير السلطات المحلية للأرصاد الجوية من الأمطار والعواصف الرعدية مساء اليوم، التي قد تؤثر علي الرحلات في المطار.

وتعرضت مقاطعة "سيتشوان" لموجة من الأمطار الغزيرة وسط تحذيرات للمواطنين هناك للاستعداد لكوارث محتملة مع استمرار هطول الأمطار.