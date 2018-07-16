77.6 ألف طن واردات السعودية من المواشي في 6 أشهر.. خالية من الأبقار

سيطرت ثمانية دول على حجم واردات السعودية من المواشي خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي بلغ نحو 77.63 ألف طن ، في حين خلت قائمة الاستيراد التي شملت الضأن والجمال من أي واردات من الأبقار.

وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك، إن قيمة واردات السعودية خلال الفترة من مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بلغت نحو 991.49 مليون ريال، حيث تم استيراد 77.474 ألف طن من الضأن بقيمة إجمالية بلغت 989.08 مليون ريال، في حين وصلت الواردات من الجمال إلى نحو 145.250 طن بقيمة إجمالية تجاوزت 2.4 مليون ريال.

وأكد أنه لم يتم استيراد أي عدد من الأبقار خلال نفس الفترة، مبينا أن المستوردين من تجار المواشي لجأوا إلى ثمانية دول لاستيراد المواشي، وهي، السودان، والكويت، والإمارات، وعمان، والأردن، وجيبوتي، والصومال، بالإضافة إلى جورجيا.

وأوضح أن واردات المملكة من المواشي خلال العام الماضي بلغت نحو 209.766 ألف طن بقيمة إجمالية تقدر بـ 2.519 مليار ريال، شملت 206.311 ألف طن من الضأن بقيمة وصلت إلى نحو 2.457 مليار ريال، و704 طن من الأبقار بقيمة 5.523 مليون ريال، و2.750 ألف طن من الجمال بقيمة 55.476 مليون ريال .

بدوره، أشار سلطان الفرج، تاجر ومستورد مواشي، إلى وجود تراجع في حجم الطلب على المواشي منذ بداية عام 2018، وصلت إلى 10 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك إلى دخول كميات كبيرة من اللحوم المبردة التي غطت حاجة المستهلكين في السوق.

وقال "عادة ما كانت موانئ جدة تستقبل باخرتين محملة بالمواشي يوميا، ولكن مع بداية هذا العام فإن عدد البواخر التي تصل الموانئ لا تتعدي أربع بواخر فقط خلال الأسبوع الواحد".

ولفت إلى أن أكثر الدول التي يتم الاستيراد منها هما السودان والصومال، إلا أن الأخيرة تراجع عدد المواشي المستوردة منها في الفترة الماضية.

وأكد الفرج وجود انخفاض في أسعار المواشي بسبب ضعف الاستهلاك خلال الأشهر الماضية، حيث تراوح سعر "البربري" ما بين 350 إلى 450 ريال للرأس، و"السواكني" 350 إلى 500 ريال، أما البلدي فإن سعره ما بين 700 إلى 1100 ريال .

وأوضح أن تجار المواشي والمستوردين أصبحوا لا يفضلون استيراد الأبقار بسبب تفشي الأمراض التي أصابتها في كثير من دول العالم، بالإضافة إلى إلزام المستوردين بإجراء تحاليل لفيروس الحمى القلاعية عن طريق فحص الدم، مشيرا إلى أن هذا المرض موجود في الدم، وخوفا من إعادة شحنات الأبقار فضل كثير من التجار والمستوردين عدم استيراد الأبقار في الأشهر الماضية.